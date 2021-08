Kezman toglie ogni dubbio su Kamenovic: “Giocherà alla Lazio la prossima stagione”

- Advertisement -

KAMENOVIC LAZIO KEZMAN – Manca poco all’inizio del campionato e il mercato prosegue per tutti e venti i club di Serie A. L’indice di liquidità però non ha consentito alla società biancoceleste di depositare in Lega i contratti di Radu, Hysaj, Romero e l’acquisto di Felipe Anderson e Kamenovic. Proprio su quest’ultimo Sarri non sarebbe convinto ma non c’è alcuna possibilità che il capitano dell’Under 21 serba venga dato in prestito per lasciare libero lo slot da extracomunitario per un altro acquisto. Kezman ha portato a Roma Milinkovic e Marusic. Ora tutti gli occhi sono puntati su Kamenovic che resterà nella Capitale. Lo garantisce lo stesso procuratore come riportano le pagine del Corriere dello Sport.

Kezman garantisce la permanenza di Kamenovic

“Noi non abbiamo ricevuto segnali diversi dalla Lazio. Kamenovic resterà al 100 per cento alla Lazio. È giovane e crescerà, ha prospettiva. Sono arrivate tante richieste e non è vero che fosse stato preso a gennaio. Il contratto lo abbiamo firmato a luglio. Giocherà a Roma nella prossima stagione”.