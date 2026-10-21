INTERVISTE
Kolo Muani: “Con la Lazio è stata una gara complicata, dopo la partita c’era molta tensione”
Anche Kolo Muani ha rilasciato un’intervista in conferenza stampa prima del match di Europa League contro il Rennes, ed è tornato sulla sfida tra la Juventus e la Lazio.
Leggi anche: Spalletti: “Con la Lazio abbiamo subito troppo”
L’intervista di Kolo Muani su Juventus Lazio
“Con la Lazio è stata una partita complicata, ma ora abbiamo subito l’occasione per riscattarci. Dobbiamo fare un buon lavoro con il Rennes. C’era un po’ di tensione dopo la Lazio, ma ci siamo detti tutti in una discussione molto costruttiva. Dobbiamo seguire le indicazioni che ci dà il mister. Ne abbiamo parlato, è andato tutto nella direzione giusta.
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