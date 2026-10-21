Connect with us

INTERVISTE

Kolo Muani: “Con la Lazio è stata una gara complicata, dopo la partita c’era molta tensione”

Published

17 minuti ago

on

Kolo Muani intervista partita Juventu Lazio 21 ottobre

Anche Kolo Muani ha rilasciato un’intervista in conferenza stampa prima del match di Europa League contro il Rennes, ed è tornato sulla sfida tra la Juventus e la Lazio.

Leggi anche: Spalletti: “Con la Lazio abbiamo subito troppo”

L’intervista di Kolo Muani su Juventus Lazio

“Con la Lazio è stata una partita complicata, ma ora abbiamo subito l’occasione per riscattarci. Dobbiamo fare un buon lavoro con il Rennes. C’era un po’ di tensione dopo la Lazio, ma ci siamo detti tutti in una discussione molto costruttiva. Dobbiamo seguire le indicazioni che ci dà il mister. Ne abbiamo parlato, è andato tutto nella direzione giusta.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI