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Koopmeiners rimugina: “Non è accettabile la partita con la Lazio”

Published

1 ora ago

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Koopmeiners intervista Juventus Lazio

In un’intervista al termine della partita di Europa League contro il Rennes, il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners è tornato sulla pesante sconfitta casalinga di domenica sera contro la Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Koopmeiners nell’intervista sulla sconfitta della Juventus contro la Lazio

“Il modo in cui abbiamo giocato contro la Lazio non è una cosa accettabile, possiamo e dobbiamo fare meglio. Tatticamente possiamo anche sbagliare, ma non dobbiamo mai perdere la mentalità e l’intensità. Contro la Lazio non si è visto nulla di tutto questo. A volte è importante dire la verità, come ti senti e cosa pensi. Noi lo abbiamo fatto”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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