Kovacevic: “Juventus Lazio un big match, Gattuso sta stupendo tutti”

L’ex attaccante Darko Kovacevic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando della Juventus e del match di domenica sera contro la Lazio, sottolineando il lavoro di Gattuso sulla panchina biancoceleste. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Kovacevic su Juventus Lazio e su Gattuso

“Spalletti è un top allenatore. L’Europa League è una bella opportunità. Il Celta è partito male quest’anno, ma fa un gioco di possesso e guai a sottovalutarla. La squadra di Spalletti non deve rilassarsi e non deve restare in nove come successe a noi nel Duemila. Un successo in Europa League può aiutare anche a risalire la classifica in campionato. Domenica c’è il big match contro la Lazio, l’altra mia squadra italiana. Non me lo perderò: Gattuso sta stupendo tutti”.

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