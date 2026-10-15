INTERVISTE
Kovacevic: “Juventus Lazio un big match, Gattuso sta stupendo tutti”
L’ex attaccante Darko Kovacevic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando della Juventus e del match di domenica sera contro la Lazio, sottolineando il lavoro di Gattuso sulla panchina biancoceleste. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Paolo Marcello: “Se la Lazio arrivasse in Europa League sarebbe un mezzo miracolo”
L’intervista di Kovacevic su Juventus Lazio e su Gattuso
“Spalletti è un top allenatore. L’Europa League è una bella opportunità. Il Celta è partito male quest’anno, ma fa un gioco di possesso e guai a sottovalutarla. La squadra di Spalletti non deve rilassarsi e non deve restare in nove come successe a noi nel Duemila. Un successo in Europa League può aiutare anche a risalire la classifica in campionato. Domenica c’è il big match contro la Lazio, l’altra mia squadra italiana. Non me lo perderò: Gattuso sta stupendo tutti”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|6
|2
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|16
|6
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|4
|Cagliari
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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