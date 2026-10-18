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INTERVISTE

Kovacevic sicuro: “Juve-Lazio? Stimo Gattuso ma oggi vincono i bianconeri”

Published

4 ore ago

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L'Allianz Stadium di Torino Lazionews.eu

Il doppio ex di Juventus e Lazio Darko Kovacevic, ha concesso un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della sfida tra le due squadre in programma questa sera a Torino.

Leggi Anche: Probabili formazioni Juventus Lazio: le scelte di Gattuso e di Spalletti

Le parole di Kovacevic verso Juventus-Lazio

“Sono più legato ai bianconeri e penso vinceranno: il successo in Europa League darà la spinta decisiva. Se mi fa effetto la Lazio davanti alla Juventus in classifica? Un po’ sì, ma Gattuso non mi stupisce. Ho apprezzato Rino da giocatore e lo stimo in panchina. Frattesi è sempre pericoloso. Io ho un debole per Isaksen: è un’ala velenosa, di quelle che fanno male in modi diversi.”

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