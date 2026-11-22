Il presidente del Senato e tifoso interista Ignazio La Russa, ha rilasciato un’intervista a Nexus, parlando della grande partenza della Lazio in campionato e polemizzando sui tifosi che disertano lo stadio.

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L’intervista di La Russa sulla Lazio e sui tifosi

“Lo scudetto lo vincerà l’Inter, mi piace però che oggi in testa alla classifica ci sia la Lazio, che era bistrattata e che è l’unica squadra al mondo che da dieci settimane circa in testa alla classifica non ha il pubblico, che protesta contro la società. Ma protestate in un altro modo e andate ad applaudire questi ragazzi che sono in testa alla classifica”.

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