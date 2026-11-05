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La Russa: “Ma come fanno i laziali a non andare allo stadio? Sono primi, è incomprensibile”

Published

1 ora ago

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La Russa intervista protesta tifosi Lotito Lazio

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato dal direttore di Adnkronos Davide Desario nel corso di AdnTalks, ha risposto a una domanda sullo sciopero del tifo dei tifosi laziali in protesta contro il presidente Claudio Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole di La Russa nell’intervista sulla protesta dei laziali contro Lotito

Io il consiglio lo do a loro, non a Lotito. Se io fossi laziale, tutte le domeniche starei allo stadio, poi voglio fischiare Lotito, ho il diritto di fischiarlo, voglio fuori dallo stadio raccogliere firme per un altro che faccia il presidente posso farlo, ma io se fossi laziale non mi perderei, specie quest’anno, sono primi in classifica da soli, chi glielo doveva dire.

Gattuso -aggiunge La Russa- sta dimostrando che può essere un allenatore da capolista, insomma, perché io avevo molti molti dubbi e non ho cambiato idea, che Gattuso potesse essere l’uomo giusto per la nazionale, mentre Gattuso è un uomo giusto per i momenti difficili e per giocatori affamati come quelli della Lazio. Quindi ognuno al suo posto, ottimo Gattuso per la Lazio, era meno adatto, come si è dimostrato, a fare il mister, il Ct della nazionale, ma insomma con la Lazio prima in classifica da sola ma come fanno a non andare allo stadio i laziali? Io non lo capisco..”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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