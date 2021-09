L’ag. Guerini: “Ora caccia agli svincolati”. Ma per Lotito il mercato è chiuso

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA SVINCOLATI – Il calciomercato, si sa, provoca emozioni contrastanti. Quando volge al termine, da una parte produce un senso di pacatezza dopo mesi frenetici, dall’altra nostalgia, che porta inevitabilmente a rivolgere lo sguardo verso le liste dei calciatori svincolati. Così, raggiunto dai microfoni di Radiosei, l’agente di mercato Stefano Guerini ha parlato proprio di quest’ultima eventualità, specificando la situazione di David Luiz. Una situazione che, però, non pare interessare alla Lazio.

Lista svincolati: le parole di Guerini

“E’ stata una finestra di mercato dove la percezione è quella che questo sistema forse così non può più reggere, c’è un indebitamento globale che caratterizza tutte le campagne acquisti. La Roma e il Milan hanno speso più di tutte e hanno operato bene, la Juventus non mi sembra si sia rinforzata nella giusta maniera, anche la Lazio ha fatto un ottimo mercato anche se manca a mio parere un difensore. Ora si apre la caccia agli svincolati. David Luiz? E’ un calciatore che ha ancora molta voglia di fare. L’aspetto carismatico e la personalità non mancano, credo sia assolutamente un giocatore di livello. Poi bisogna capire la valutazione che ne fa l’allenatore, se viene considerato utile alla causa credo che lo possa essere. Onestamente credo che nel momento in cui ci sia la ferma volontà di andare a rinforzare un reparto, in questo caso la difesa, faccio fatica a pensare che possa accettare un club meno blasonato della Lazio“.

Lazio, no agli svincolati: mercato chiuso

Nonostante i tanti nomi allettanti presenti in lista, la Lazio non guarderà agli svincolati. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che, proprio analizzando la questione relativa a David Luiz, sottolinea come Claudio Lotito ritenga il mercato in entrata chiuso.