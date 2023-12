Balotelli: "Lazio, serve un miracolo per passare col Bayern Monaco"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO BALOTELLI - Mario Balotelli ha analizzato i sorteggi in Europa delle italiane, tra cui quello della Lazio, accoppiata al Bayern Monaco. Ecco il pensiero dell'ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan.

Balotelli: "La pressione sarà tutta sulle spalle del Bayern"

L'ex attaccante del Milan, tra le altre, Mario Balotelli, si è espresso ai microfoni di TvPlay: "La Lazio deve fare una specie di miracolo per passare il turno contro il Bayern Monaco. La speranza c’è anche perché Sarri è un bravissimo allenatore. La Lazio farà di tutto per vincere, giocherà la partita della vita e nel calcio tutto può succedere".

Sul Bayern Monaco

"La pressione sarà tutta sulle spalle del Bayern. Squadre del genere in Champions si trasformano, in certe partite sanno esaltarsi. Questo Bayern non è insuperabile, ma di certo è nettamente favorito per il passaggio del turno. In partite del genere c’è chi si esalta nelle partite importanti e chi invece si fa prendere dalla paura".