Brambati: "Lazio - Milan è importante, Sarri deve dare segnale"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN BRAMBATI - Domani, 1 marzo 2024, la Lazio ospita il Milan all'Olimpico. Per entrambe, secondo Massimo Brambati, questa sfida potrebbe rivelarsi fondamentale per il proprio percorso.

Le parole di Brambati verso Lazio - Milan

Queste le parole di Massimo Brambati a TMW: "Lazio - Milan è una partita importante sia per Sarri che Pioli. Lo è in modi diversi per entrambi. Certo che Pioli nelle ultime due partite ha ottenuto un punto e deve tenere a distanza le quarte e le quinte, così come la Juventus. Sarri deve dare un segnale importante a questa stagione, che potrebbe passare anche per il ritorno col Bayern in Champions".