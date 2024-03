Gila: "Stasera vale tre punti, ma anche mezza stagione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN GILA PRE PARTITA - Durante il pre partita di Lazio - Milan, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, ha parlato Mario Gila, rientrante dalla squalifica. Queste le sue parole sul delicatissimo scontro tra biancocelesti e rossoneri.

Lazio - Milan, le parole di Gila nel pre partita

Questa la disamina di Mario Gila a Dazn prima di Lazio - Milan: "Stasera è importantissima. I tre punti ci darebbero tantissimo in campionato, ci darebbero tranquillità, anche perché siamo un po' staccati dai posti validi per la Champions. I tre punti di stasera varrebbero come mezza stagione".

Lazio - Milan, le parole di Gila ai microfoni ufficiali biancocelesti

Mario Gila ha poi dichiarato ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Sono stati giorni difficili. La sensazione della squadra è che il livello che possiamo esprimere è un altro. Oggi è una partita importante per recuperare fiducia per il campionato e per la Champions League".

Su come battere il Milan

"Servirà una Lazio impeccabile in fase difensiva e cattiva davanti. Se giochiamo così alla fine arriveranno le occasioni per fare gol e per mantenere la porta inviolata. Questa partita ci può aiutare per prepararci anche in vista del Bayern Monaco, ci dà l'occasione di prepararci mentalmente. Fare bene può essere importante per arrivare al ritorno in Germania con la mente giusta".