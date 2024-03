Pancaro: "La Lazio non può perdere ulteriore terreno"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN PANCARO - Manca sempre meno a Lazio - Milan, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 20:45 all'Olimpico, ma prima, ha voluto esprimere la sua opinione anche il doppio ex, Giuseppe Pancaro.

Le parole di Pancaro verso Lazio - Milan

Giuseppe Pancaro ha dichiarato a TMW: "Questa partita pesa per entrambi. La Lazio è molto distante dal quarto posto e se vuole avere speranze non può perdere terreno e deve vincere. E poi dopo l'ultima prestazione a Firenze serve un po' di morale ed entusiasmo in vista del ritorno di Champions. Per Pioli va fatto un discorso a parte. Non sono d'accordo con tutte le critiche che sta ricevendo".

Su Immobile titolare sia col Milan che a Monaco

"Visto il momento, la Lazio deve pensare solo alla partita di stasera, non si può permettere di far riposare qualcuno per martedì. Serve vincere e con una buona prestazione. Serve la formazione migliore e se sta bene gioca Immobile".