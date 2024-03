Sarri: "Vecino e Zaccagni non sono al massimo, c'è stanchezza"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN SARRI PRE PARTITA - Manca sempre meno all'inizio di Lazio - Milan,. Durante il pre partita del match dell'Olimpico ha preso la parola anche il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri.

Lazio - Milan, le parole di Sarri nel pre partita

Questa l'analisi fatta da Maurizio Sarri a Dazn prima di Lazio - Milan: "La squadra ha fatto un periodo ininterrotto di partite, è chiaro che c'è stanchezza mentale e fisica. Oggi abbiamo fatto altre scelte".

Su alcuni giocatori a riposo contro il Milan

"Per forza, la squadra ha dato segnali di stanchezza. Abbiamo accelerato alcuni recuperi, Vecino e Zaccagni non sono al 100% ma abbiamo dovuto far riposare qualcuno".

Sulla cena

"Ho capito la necessità della squadra di allenarsi meno, abbiamo fatto una sola seduta e siamo andati a cena".