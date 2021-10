Lazio, parla Fascetti: “Non sono sicuro che i calciatori siano adatti al ‘Sarrismo’”

- Advertisement -

LAZIO SARRI FASCETTI – Da quest’estate la Lazio ha avuto un cambiamento radicale nella sua gestione. Dopo molti anni infatti é andato via Simone Inzaghi, con il suo fidato staff, facendo spazio a Maurizio Sarri e alla sua nuova idea di calcio. Dopo le prime giornate di campionato non sono mancate le polemiche e i dubbi per il nuovo mister biancoceleste e per l’assetto tattico utilizzato. Proprio per questo l’ex allenatore Eugenio Fascetti, ospite di Station Radio, si é posto alcune domande sul gioco espresso fino ad ora dalla Lazio, in particolare sulla linea difensiva.

Le parole di Fascetti su Sarri

“Per vedere il suo gioco alla Lazio è ancora presto, anche a Napoli accadde lo stesso. Poi mi viene da fare una domanda: Maurizio ha i calciatori adatti alla sua idea? Per me, ha una linea difensiva troppo lenta per concretizzare il ‘Sarrismo’”.

