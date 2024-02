Ponciroli: "Se la Lazio va ai quarti fa qualcosa di straordinario"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PONCIROLI - Fabrizio Ponciroli ha detto la sua sul periodo attraversato dalla Lazio e sugli obiettivi futuri dei biancocelesti in un'intervista.

Ponciroli: "La Lazio è incompiuta, ma il Bayern non è imbattibile"

Questo il pensiero espresso da Fabrizio Ponciroli a TMW Radio: "La Lazio è un’incompiuta, ha una rosa non profonda e in questo sono in accordo con Sarri e mi sembra che in attacco Immobile sia molto, molto in difficoltà".

Su Immobile

"Lui è sempre stato il centravanti che risolve la situazione, ha segnato una caterva di gol ma sembra in affanno. La Lazio non ha un grande attaccante che possa farlo rifiatare o sostituirlo".

Sulla stagione della Lazio

"La stagione passa dalla Coppa Italia e dal ritorno col Bayern Monaco. A Monaco si può fare, questo Bayern non è imbattibile. Se la Lazio va ai quarti fa qualcosa di straordinario e secondo me deve puntare tantissimo su quella sfida".