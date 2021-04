Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TORINO INTERVISTA GENTILE – Parallelamente al campo, la Lazio fuori è impegnata in una battaglia legale con il Torino. Oggetto del contendere la partita tra le due squadre, in programma il 2 marzo, e mai disputata a causa della mancata presenza dei granata all’Olimpico perché bloccati dall’Asl. Raggiunto dai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, è tornato a parlare della questione.

Le dichiarazioni dell’avv. Gentile

“Finché non si decide se l’impedimento c’era o non c’era, bisogna prima valutare se veramente il Torino non poteva giocarla. Il 3-0 a tavolino doveva essere già determinato. Sarà un questione di una decina di giorni, quando ci sarà l’udienza del collegio di garanzia del CONI. Noi abbiamo una cosa certa, cioè che quella giustificazione dell’impedimento del Torino per venire a Roma è inesistente. Quando c’è un provvedimento sbagliato delle ASL, io giudice sportivo posso dire che non vale per me? Questo è il problema su cui si basano i rapporti tra la giustizia sportiva e lo stadio. Di fronte ad un provvedimento ingiusto devono esserci tutele giuste. Superlega? Abbatte ancora di più il calcio minore. Per me il calcio è soprattutto divertimento. Se dovessero arrivare tanti soldi, bisognerebbe migliorare le strutture giovanili”.

