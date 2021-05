Lazio Women, Labate: “Giocare qui per me è un sogno”

- Advertisement -

LAZIO WOMEN LABATE INTERVISTA – Dopo le ultime non fortunate esperienze al Sassuolo e al San Marino, a gennaio Camilla Labate è approdata in biancoceleste. Intervenuta ai canali ufficiali del club capitolino, l’attaccante ha spiegato il valore di giocare per la sua squadra del cuore, la Lazio.

Lazio Women, le parole di Camilla Labate

“Ultimamente corro molto in campo. Questa stagione mi ha insegnato a credere sempre nei propri sogni, prima dell’arrivo della Morace ci davano per spacciate, con il lavoro ci siamo prese la promozione ed ora lottiamo per il primo posto. Ogni mercoledì abbiamo palestra e facciamo i gradoni, la coach ci fa fare allenamenti molto intensi che hanno portato risultati importanti. Ora abbiamo il Tavagnacco in una partita che vogliamo vincere: a Vicenza abbiamo fatto un grande partita ed ora dobbiamo chiudere bene”.

Sulla crescita personale

“A livello tattico mi sento migliorata, ora riesco ad occupare anche il ruolo di terzino, così come a livello mentale. Sono felice di far parte da gennaio della Lazio, la mia squadra del cuore, ho realizzato un sogno. L’unione è fondamentale, è uno dei nostri segreti dietro la nostra stagione. Posso solo ringraziare le mie compagne di squadre. Chi mi ha sorpreso di più? Adriana Martin ha una tecnica incredibile, sa mettere la palla dove vuole, ma anche Cuschieri a centrocampo sa organizzare al meglio il centrocampo. Mi piace molto calciare in porta, cerco sempre il gol dalla distanza, spero che arrivi presto”.

Le differenze tra Serie A e B femminile

“A differenza della Serie B, in A c’è un tempo in meno per pensare alla giocata, con squadre più tecniche e fisiche. Stadio vuoto? Ci è dispiaciuto molto non avere i tifosi al Fersini, spero che l’anno prossimo possano tornare”.

71, un numero di maglia particolare

“Il gol di Lulic contro la Roma gioca un ruolo importante e poi rappresenta al contrario rappresenta il 17, il mio numero preferito”.