LAZIO WOMEN SAVINI – Non è ancora la grande stagione della Lazio Women. Un ultimo sforzo per le ragazze di Carolina Morace e poi sarà Serie A. Domenica le aquilotte saranno impegnate contro il Ravenna, diretta concorrente per l’approdo alla massima categoria. Intervenuta ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, la calciatrice della Lazio Women Federica Savini ha parlato della sfida.

Federica Savini sulla gara contro il Ravenna

“Sarà decisiva. Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A con la Lazio, la mia squadra. Sono purtroppo anche retrocessa, quindi voglio riportare in alto la squadra. Domenica sarà una finale contro il Ravenna, non è ancora la partita decisiva ma ci si avvicina molto. Ricordo molto la gara di andata, dove perdemmo immeritatamente. Ora abbiamo un’altra consapevolezza, la vittoria di Bergamo è stata una svolta. Siamo concentrate su questo finale di stagione e non vogliamo fallire l’obiettivo”.

