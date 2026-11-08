Lazzari: “Punto importantissimo, Gattuso ci ha ridato gioia”

Manuel Lazzari ha parlato nell’intervista ai microfoni ufficiali della società al termine della sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A, fra Lazio e Napoli. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista ai microfoni della società di Lazzari nel post Napoli Lazio

Sulla partita

“Questo punto ce lo prendiamo volentieri, è importantissimo perché abbiamo disputato un primo tempo importante e potevamo fare qualche gol in più. Nel secondo tempo il Napoli è cresciuto, sapevamo che venivamo in un campo difficile sapevamo che per loro era “l’ultima spiaggia” quindi ce lo prendiamo volentieri”.

Sulla stagione della Lazio

“Abbiamo fatto un inizio di stagione incredibile, nessuno se lo aspettava e sin dal primo giorno il mister ci ha dato tante idee. Siamo cresciuti molto, è una gioia andare tutti i giorni a Formello ad allenarci. Dobbiamo seguire il mister e continuare così”.

Su Gattuso

“Il mister ha ridato gioia, adrenalina e un calcio completamente diverso rispetto allo scorso anno. Il gruppo lo ha seguito sin da subito, dopo 11 partite la risposta la squadra l’ha data e ora continuiamo così”.

Sulla prestazione

“Penso che abbiamo approcciato alla partita in maniera meravigliosa, abbiamo fatto un grande primo tempo con diverse occasioni da gol e siamo riusciti a sbloccarla. Nel secondo tempo loro sono cresciuti, verso la metà della ripresa ci siamo equilibrati e a 10 minuti dalla fine volevamo tornare a casa con una vittoria ma venire a Napoli e sapere che per loro era l’ultima spiaggia, è un punto preziosissimo”.

L’intervista di Lazzari a DAZN

Sulla partita

“Questo punto ce lo prediamo alla grande perché 9 vittorie e 2 pareggi, nessuno se lo sarebbe aspettato a inizio stagione. Campo difficile, per loro era la gara della vita. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo loro sono cresciuti e poi da metà del secondo tempo diamo riusciti a riequilibrare la sfida. Punto veramente importante”.

Su Gattuso

“Il mister quest’anno è stato un fenomeno, ha portato allegria, gioia, voglia di essere protagonisti, di attaccare. Ha portato tante idee nuove e tutti i giocatori sia chi gioca che chi gioca meno è felice di allenarsi oggi giorno. Il mister ha creato un gran gruppo, dobbiamo solo continuare a seguirlo”.

Sui tifosi della Lazio

“Un grandissimo saluto ai tifosi, ieri è stato magnifico in stazione e speriamo di rivederli presto”.

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