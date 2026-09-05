L’allenatore di Frattesi al Fidene: “Può fare 12-15 gol”

Fabrizio Legini, tecnico e socio fondatore del Fidene, squadra dove Davide Frattesi è cresciuto calcisticamente fino ai 16 anni, ha parlato del trasferimento del centrocampista alla Lazio in un’intervista concessa a Il Messaggero: una scelta di cuore da parte di un ragazzo che non ha mai dimenticato i luoghi da cui proviene.

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Le parole di Legini nell’intervista sul ritorno di Frattesi alla Lazio

«Eravamo sicuri facesse una carriera del genere perché in primis è sempre stato un bravissimo ragazzo, oltre ad un grande giocatore. Aveva tutte le caratteristiche per arrivare in alto”.

Sul passaggio alla Lazio

“Siamo tutti contenti in società perché alla Lazio siamo sicuri possa trovare quella continuità che lo porterà a fare molto bene. E diventare anche un perno della Nazionale. Inoltre, come ha già detto, cercherà di portare quella mentalità europea all’interno dello spogliatoio che ha maturato all’Inter. Intanto è arrivato da top player e si è già messo la squadra sulle spalle. Secondo me giocando sempre dall’inizio potrebbe anche rischiare di fare 12-15 gol in campionato. Per Gattuso è stato un bel rinforzo”.

Sul rapporto con Davide

«Ci segue sui social, ha mandato qualche video di saluto speciale per qualche nostro piccolo campione e qualche dedica. Ancora non è venuto a trovarci. Comunque sono pur sempre dei professionisti con molti impegni durante l’anno. Ma adesso l’occasione potrebbe essere buona, noi lo aspettiamo e ora le cose possono sicuramente diventare più semplici. Invito? Ma no, a lui non serve nessun invito. Qui è di casa. Certo, se lo sapessimo prima potremmo sicuramente organizzare qualcosa per accoglierlo nel migliore dei modi”.

Sulle qualità umane che l’hanno reso un campione

“Ha sempre avuto la testa sulle spalle, sempre ligio al dovere, al lavoro, al sacrificio. Queste doti, oltre quelle tecniche e fisiche, gli hanno permesso di essere il campione di oggi. Un esempio vero per tutti non solo dentro al campo, ma soprattutto fuori. E davvero lì che un uomo riesce a fare la differenza”.

Sull’effetto che il suo trasferimento può avere a Fidene

“Al territorio può solo portare entusiasmo, visto che lui è nato e cresciuto qui. Un sogno per tutti, e anche in società c’è una certa eccitazione. Si è percepita subito, dal momento in cui sono iniziate le voci che lo hanno riguardato sul mercato. E magari ci potrà anche aiutare con la realizzazione di un campo sportivo che a Fidene manca dal 1999”.

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