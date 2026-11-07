INTERVISTE
Legrottaglie: “Quello che sta facendo la Lazio è da studiare. Se vince a Napoli diventa una mina vagante”
L’ex difensore tra le altre della Juventus, Nicola Legrottaglie, ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW, nella quale ha toccato tanti temi sulla Serie A, soffermandosi anche sulla Lazio da sola al comando.
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Le parole di Legrottaglie sulla Lazio
L’Inter resta la favorita?
“Inter strafavorita sempre, tutto dipende da lei. Vediamo se avrà cali mentali, fisici, ma non penso succederà. Ha una rosa così forte che porterà al risultato. Poi ci sarà comunque da capire chi è questa Lazio, perché se dovesse vincere anche a Napoli inizierei a preoccuparmi, diventerebbe una mina vagante. Quello che sta facendo è da studiare, non me lo aspettavo. Per questo dico che andrebbe studiata, lo scorso anno con gli stessi giocatori era a metà classifica e oggi domina il campionato di Serie A.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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