INTERVISTE
Leiva sicuro: “La Lazio può vincere lo scudetto, vi dico perché”
Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Lucas Leiva; l’ex centrocampista della Lazio applaude la squadra di Gattuso e si sbilancia anche sulle ambizioni scudetto dei biancocelesti: ecco le sue parole.
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Le parole di Leiva nell’intervista sulla Lazio
“Faccio una premessa: ogni squadra ha le proprie caratteristiche, ma questa Lazio ha un gruppo forte, unito, spensierato. Divertono e si divertono. Ed è qualcosa che facevamo anche con Simone Inzaghi: eravamo una famiglia, ed eravamo forti e temuti da tutti. E quando una squadra riesce a trovare questo spirito, beh… può fare grandi cose.
Se continua così, può anche vincere lo scudetto. Non ho dubbi. Il campionato è lungo e devono mantenere la giusta rotta, ma magari con un po’ di fortuna con gli infortuni possono giocarsela fino alla fine. Gattuso? Non mi sorprende per niente. Giocano a memoria e hanno un’identità che non si vedeva da un po”.
Leiva su Zaccagni e Belahyane
“Belahyane mi ha stregato. Dicono sia “un piccolo Leiva” ed è un paragone che mi piace. Ha grandi qualità tecniche e sa leggere bene il gioco, anche perché per fare il mediano non basta recuperare palloni. Devi capire i ritmi della partita e dare equilibrio alla squadra. Credo che Reda abbia margini importanti di crescita, ora deve costruirsi un’identità.
Zaccagni? Un peccato sì, di sicuro è uno di quelli più in forma. Abbiamo giocato insieme nel 2021-22, il mio ultimo anno a Roma. Mattia ha qualità e personalità, e poi è cresciuto molto anche come leader. Poi è chiaro, io osservo soprattutto i centrocampisti. In quel ruolo l’intelligenza tattica fa la differenza”.
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