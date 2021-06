L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini analizza la lista di Sarri

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA CECCARINI – Dopo l’annuncio di settimana scorsa, la Lazio e Maurizio Sarri sono pronti a programmare la prossima stagione, a partire dal mercato. Di questo, in un’intervista rilasciata al sito Tuttomercatoweb, ha parlato l’esperto Niccolò Ceccarini.

Da Boateng a Politano: il punto di Ceccarini sulla Lazio

“La nuova Lazio di Maurizio Sarri sta per nascere. A cominciare dalla difesa dove un nome che potrebbe diventare molto caldo a breve è quello di Hysaj. È chiaro che servirà anche un forte centrale da affiancare ad Acerbi. Il sogno sarebbe Jérôme Boateng, svincolatosi dal Bayern Monaco. Il problema resta l’ingaggio che al momento è decisamente fuori portata. Per quanto riguarda il centrocampo le ipotesi non mancano. Una pista che potrebbe diventare concreta è quella che porta a Loftus-Cheek, già cercato in passato dalla Lazio. Sarri lo ha allenato al Chelsea e l’idea sarebbe quella di provare a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel gioco di Sarri gli esterni d’attacco hanno un ruolo fondamentale ed è qui che Tare dovrà trovare le soluzioni migliori. I sogni restano Politano e Insigne, che hanno una valutazione molto alta. Non è escluso però che la ricerca possa indirizzarsi all’estero dove un altro profilo che piace è Rashica del Werder Brema. Muriqi e Caicedo partiranno. Teoricamente anche Correa ma solo di fronte ad una grande offerta”.