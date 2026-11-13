Lisuzzo: “Lazio come il Pisa di Gattuso, vi racconto la sua personalità”

Il capitano del Pisa ai tempi di Gattuso, Andrea Lisuzzo, si è espresso ai microfoni di Tuttomercatoweb sul sorprendente avvio di stagione della Lazio.

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Le parole di Lisuzzo sull’avvio di stagione della Lazio.

“Non mi sorprende vedere la Lazio brillare, Rino è sempre stato, dall’inizio della sia carriera sportiva, un tenace, che vuole raggiungere obiettivi e sa massimizzare al massimo il materiale che ha disposizione. È incappato in situazioni che altri avrebbero evitato, situazione difficili che sembrano adesso il suo marchio di fabbrica. La Lazio aveva il mercato bloccato, una sorta di lotta in corso tra tifosi e società con i primi che disertano tuttora lo stadio, vedo molte similitudini nel percorso fatto a suo tempo con il Pisa, e anzi, la Lazio a oggi è forse la realtà più simile a quella situazione lì, dove lui si prese responsabilità di prendere una squadra che veniva da campionati mediocri”.

Lisuzzo su Gattuso come ct dell’Italia.

“È bravo, quando anche ha preso l’Italia sembrava il risolutore, e ci è riuscito al 90%, solo la gara con la Bosnia gli è stata poi fatale, ma nel complesso il suo percorso è positivo, e ‘risolutore’ è la parole che userei per definirlo. Subito dopo Pisa andò ad allenare la Primavera del Milan, fu una scelta per i più incomprensibile ma lungimirante, perché poi fu esonerato Montella e prese le redini della prima squadra: nessuno avrebbe accettato, questo dice molto della sua caratura, e la scelta di accettare una situazione complessa come quella della Lazio racconta la sua personalità”.

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