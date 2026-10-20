Liverani: “Belahyane sta facendo bene con la fiducia di Gattuso”

Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio, ha concesso un’intervista a Radiosei e analizzato il momento della squadra biancoceleste, soffermandosi anche sul rendimento di Belahyane e le scelte di Gattuso.

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L’intervista a Liverani su Gattuso e Belahyane

“Il lavoro di Gattuso è grande. Ha ridato fiducia ad un gruppo, soprattutto ad alcuni calciatori, ha trattato i ragazzi prima da uomini e poi da giocatori, li ha toccati nel loro dentro. Oggi vediamo una squadra che ha qualità, migliorata a fine mercato, che crede in quello che fa”.

“La Lazio verticalizza molto quando prende palla, ha una linea difensiva attenta, questo è il collettivo che ha creato Gattuso. Complimenti a lui e ai ragazzi. Qualche volta è successo di soffrire nei 90′ ma la gara di Torino è stata dominata dall’inizio alla fine. L’accorgimento principale è stato quello di adeguarsi ai momenti della partita: quando la Juve ha cercato di riversarsi nella metà campo della Lazio, la Lazio si è abbassata ed è ripartita bene, quindi credo che la squadra stia crescendo nella lettura dei momenti”.

Liverani su Belahyane e gli uomini chiave

“Gli uomini del momento? Tavares, Taylor poi Zaccagni e Isaksen che stanno tornando alle loro giocate di qualità. Inoltre c’è Frattesi negli inserimenti, che spacca le partite. Belahyane, con la fiducia di Gattuso, sta facendo bene. Nella testa dell’allenatore credo che il titolare fosse Rovella e lui al 100% per me sarà di nuovo il titolare, ma ora Gattuso sa che quel ruolo con lui e Belahyane oggi è coperto bene. Floriani si sta prendendo la scena, ma avere Marusic in questa squadra nei momenti di difficoltà è importante. Dal punto di vista tattico, Floriani ha più gamba ed è più offensivo, dà quella superiorità sugli esterni simile a Tavares, ma il campionato è lungo; è importante avere due giocatori diversi da inserire”.

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