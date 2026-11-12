Liverani: “Tra Cataldi e la Lazio amore burrascoso”

In una nuova recente intervista, Liverani è tornato a parlare di Lazio e del suo buon momento: su Radiosei, però, l’ex centrocampista ha anche detto la sua sul possibile addio di Cataldi.

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Le parole di Liverani nell’intervista sul possibile addio di Cataldi alla Lazio

“Le prime viaggiano ad una media molto alta fino a quando non ci sono scontri diretti. Tra la Lazio è le altre quattro non c’è una differenza così abissale. Napoli la Lazio ha fatto un altro step importante di personalità, maturità, ma anche di gioco e tecnica. Il messaggio è che non è lì per caso, poi dove arriverà lo capiremo nel tempo. Senza le assenze ed i problemi di Sutalo e Tavares, sicuramente avrebbe potuto fare un ulteriore ed ultimo sforzo per provare a vincere. Tutti, però, hanno gli infortunati. Il più bravo sarà proprio quello che riuscirà a portare la stagione dalla propria parte malgrado i contrattempi”.

Liverani sulla scadenza del contratto

“Cataldi a sei mesi dalla scadenza? Le mie stagioni più belle da calciatore le ho avute proprio nelle due circostanze in cui ho vissuto questa situazione. Cataldi è quello che ha più storia e più sentimenti per questa squadra. Non sarà facile per lui trattenere le emozioni, ma fa parte del calcio. Non bisogna viverlo con rancore e con rabbia, i comportamenti devono restare sempre gli stessi. Lui è spesso andato a giocare in prestito, c’è sempre stato un legame. E’ stato un amore un po’ burrascoso, ma è dal settore giovanile che è legato a questo club. Non può essere un addio come un altro, ma fa parte del lavoro”.

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