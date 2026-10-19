Liverani: “Complimenti Gattuso, la sua Lazio una macchina perfetta”

La Lazio ha battuto la Juventus ed è volata in cima alla classifica, un momento magico secondo Liverani che ha voluto fare i complimenti soprattutto a Gattuso: ecco cosa è emerso dalla sua intervista per Radiosei.

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Le parole di Liverani dell’intervista su Gattuso: complimenti al mister

“Ero curioso di capire l’approccio e la prestazione della Lazio a Torino e devo dire che bisogna davvero fare i complimenti a Rino Gattuso. Si merita tutto questo, in passato davvero non è stato valutato per quello che realmente ha fatto. Nessuno pensava a tutto questo, ad oggi ha creato una macchina quasi perfetta. L’ha vinta sotto tutti i punti di vista, tatticamente, fisicamente, mentalmente. C’è stata personalità, aggressione, tecnica.

Liverani su Juventus Lazio

La Lazio ieri non è andata sempre nella metà campo avversaria. E’ andata forte, ma nella ripresa non è stata ultra-offensiva. Anzi, ha approfittato dello squilibrio della Juventus con forza ed una grande gamba. Rino, in tutte le cose negative che poteva presentare questa avventura, ha trovato la cosa più importante. La positività e la disponibilità della squadra. Non ci sono prime donne, ma un gruppo forte. Chi entra dà sempre segnali importanti. Il tecnico è stato chiaro a far capire l’obiettivo principale della stagione. Tornare a sentirsi coinvolti e protagonisti. E’ una crescita collettiva e globale. Anche il mercato fatto è stato giusto, fatto bene. Ora l’obiettivo è mantenere questa fame, questa unione d’intenti, questa voglia.

Liverani su Tavares

Tavares è davvero rinato. Rimettere in piedi i giocatori è un valore importante per tutta la società. In estate si diceva anche di poterlo svendere, ora se si pensa ad un ipotesi in un’uscita si dovrà parlare di 30-40 milioni di valore”.

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