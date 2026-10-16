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Liverani: “Sutalo di grande valore, Provstgaard è irrinunciabile”

Published

3 ore ago

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Liverani intervista difesa Lazio Juventus

Nel corso di un’intervista sulle frequenze di Radiosei, Fabio Liverani ha parlato dello stile di gioco della difesa della Lazio e delle possibili scelte di Spalletti, in vista della gara fra la Juventus e i biancocelesti: ecco le sue parole.

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Le parole di Liverani nell’intervista sulla difesa della Lazio e il match contro la Juventus

“Milan, Juventus ed Atalanta è doveroso che arrivino fino in fondo nelle loro competizioni europee. Almeno in semifinale per le due che giocano in Europa League e la finale per la Dea in Conference. Questi sono i parametri, i doveri in questi due tornei per le italiane. Soprattutto per Milan e Juventus, quella è una strada anche per la prossima Champions. E’ una porta da sfruttare a prescindere dalla posizione in campionato. Per loro non è così scontato arrivare nelle prime quattro”.

Sulle scelte di Spalletti

“Le due punte la Juventus le aveva utilizzare anche a Cagliari. Credo che Spalletti sia ancora alla ricerca della formula giusta. Secondo me contro la Lazio parte con un attaccante centrale, anche perchè non avrebbe altrimenti altro per cambiare la gara. Penso parta con Kolo Muani”. 

Sulla difesa della Lazio

“Credo che Gattuso la coppia centrale può cambiarla con l’inserimento di Sutalo che ha un valore molto alto. Questa è stata una settimana piena senza nazionali, penso che faccia fatica a togliere dal blocco dei titolari Provstgaard. Con Sarri si gioca di reparto, aveva sempre un aiuto. Ora si fa una difesa individuale. Qualche amnesia c’è stata, ma dipende anche dal modo di giocare a campo aperto, senza coperture. Vedremo se a Torino ci sarà sempre una linea difensiva molto alta o per un blocco più basso. Se ci fosse un pressing ultra-offensivo, bisognerà vedere come la Lazio si adatterà”. 

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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