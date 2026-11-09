Liverani: “Contro il Napoli ha pesato l’infortunio di Sutalo”

Fabio Liverani è tornato a parlare di Napoli Lazio e secondo lui sono stati gli episodi ad indirizzare l’incontro: in questa intervista per Radiosei, ad esempio, si è soffermato sull’infortunio di Josip Sutalo a gara in corso.

LEGGI ANCHE: Adani: “Il Napoli poteva prendere 6 goal dalla Lazio”

Le parole di Liverani nell’intervista su Napoli Lazio e l’infortunio di Sutalo

La Lazio ha dato ancora dimostrazione di quello che sta facendo, a Napoli è stata un’altra prova di maturità. Obiettivamente c’è stato l’approccio aggressivo che mi aspettavo, l’unico neo è stato quello di non aver ucciso la partita. Il Napoli, seppur incerottato, ha giocatori che gli possono permettere di tornare nella gara. Alla fine, il pareggio era giusto, ma se la Lazio avesse fatto il secondo gol probabilmente l’avrebbe vinta”.

Liverani sugli infortunati

“L’infortunio di Sutalo ha creato delle difficoltà, anche se Diogo Leite ha fatto la sua partita. Tavares, poi, con un solo tempo a disposizione. Tutte situazioni, compresa quella di Zaccagni, che per la Lazio sono problemi importanti. Malgrado questo, è rimasta in partita. C’è stata maturità, personalità ed in alcuni momenti anche la gestione della partita e dei ritmi. Una prova superata, ora ci sono 15 giorni di pausa in attesa del rush finale che ci porterà a fine girone d’andata. Lì vedremo dove sarà la Lazio, soprattutto dopo aver affrontato anche Inter, Como e Roma”.

Liverani sul cammino della Lazio

“Queste ultime tre più Lazio e Milan, sono le cinque squadre che ad oggi si giocano la Champions. La Lazio deve mantenere questo ritmo e soglia di punti perchè le altre viaggiano abbastanza bene. Nove vittorie e due pareggi non ti hanno portato ad avere un grande distacco da queste squadre. La media delle prime quattro sarà molto alta. Questo per dire che se alla fine la Lazio dovesse arrivare quinta non sarebbe una sconfitta”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP