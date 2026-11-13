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Liverani: “Floriani sta andando oltre le aspettative, ma il forfait di Marusic è un problema”

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2 ore ago

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L’ex centrocampista della Lazio Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Radiosei del successo dell’Italia sulla Francia, del contributo di Frattesi alla causa azzurra e degli infortunati nelle file della squadra di Gattuso.

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Le parole di Liverani sul successo dell’Italia in Nations League e sul contributo di Frattesi.

“Frattesi è un ragazzo che ha sempre fatto dichiarazioni intelligenti, giuste. Trasmette l’amore per il suo lavoro, che poi è una passione, un amore che si coltiva da piccoli, è il sogno; tenerselo stretto fa parte del bagaglio di questo calciatore. Lui è molto diretto, molto vero, e questo lo trasmette.

Il percorso in questa Nations League è un po’ diverso. La Francia veniva da un cammino vincente, questa competizione serve ai ct per conoscere il livello dei calciatori. Questa è anche una fase di campionato in cui ci sono affaticati o infortunati. L’Italia sta crescendo, a livello individuale e collettivo. Tanti calciatori, anche se non giocano, si sono fatti conoscere. Chiaramente i quarti di Nations per una Nazione come l’Italia erano l’obiettivo. Il percorso degli azzurri è quello giusto”.

Liverani sugli infortunati in casa Lazio.

“Stop Marusic? Brutta tegola. Floriani sta facendo bene il suo, anche oltre le aspettative, ma le gare cominciano a sommarsi e rimanere senza Marusic potrebbe essere un problema. Soprattutto se dovesse essere una ricaduta, non credo che l’assenza sarà corta. E sarà un’assenza pesante per la gestione del gruppo. Anche a livello mentale per il ragazzo è una batosta. Sutalo, con Provstgaard, stava dando continuità di prestazioni. Poi quando sono assenze così lunghe perdi un po’ anche la condizione”.

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