INTERVISTE
Liverani: “Floriani sta andando oltre le aspettative, ma il forfait di Marusic è un problema”
L’ex centrocampista della Lazio Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Radiosei del successo dell’Italia sulla Francia, del contributo di Frattesi alla causa azzurra e degli infortunati nelle file della squadra di Gattuso.
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Le parole di Liverani sul successo dell’Italia in Nations League e sul contributo di Frattesi.
“Frattesi è un ragazzo che ha sempre fatto dichiarazioni intelligenti, giuste. Trasmette l’amore per il suo lavoro, che poi è una passione, un amore che si coltiva da piccoli, è il sogno; tenerselo stretto fa parte del bagaglio di questo calciatore. Lui è molto diretto, molto vero, e questo lo trasmette.
Il percorso in questa Nations League è un po’ diverso. La Francia veniva da un cammino vincente, questa competizione serve ai ct per conoscere il livello dei calciatori. Questa è anche una fase di campionato in cui ci sono affaticati o infortunati. L’Italia sta crescendo, a livello individuale e collettivo. Tanti calciatori, anche se non giocano, si sono fatti conoscere. Chiaramente i quarti di Nations per una Nazione come l’Italia erano l’obiettivo. Il percorso degli azzurri è quello giusto”.
Liverani sugli infortunati in casa Lazio.
“Stop Marusic? Brutta tegola. Floriani sta facendo bene il suo, anche oltre le aspettative, ma le gare cominciano a sommarsi e rimanere senza Marusic potrebbe essere un problema. Soprattutto se dovesse essere una ricaduta, non credo che l’assenza sarà corta. E sarà un’assenza pesante per la gestione del gruppo. Anche a livello mentale per il ragazzo è una batosta. Sutalo, con Provstgaard, stava dando continuità di prestazioni. Poi quando sono assenze così lunghe perdi un po’ anche la condizione”.
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