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INTERVISTE

Liverani: “Se la Lazio dovesse vincere con la Juventus, le altre inizierebbero a preoccuparsi”

Published

1 ora ago

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Liverani intervista Juventus Lazio 15 ottobre

Fabio Liverani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei in occasione della sfida di domenica sera fra Lazio e Juventus. Ecco riportate le sue parole.

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L’intervista di Liverani su Juventus Lazio

Liverani sulla partita

“La Lazio, ovviamente, sta meglio della Juventus a livello mentale. C’è entusiasmo, mentre l’ambiente bianconero è più frustrato di quello che in realtà sono le prestazioni della squadra di Spalletti. A Cagliari non ha vinto, ma ha dominato. L’impegno in Europa League della Juventus ha un peso. Cambia le cose perchè oggi hanno già diversi infortuni. Ma non siamo ancora al punto della stagione i cui le energie ci sono. Un piccolo vantaggio nella preparazione della gara c’è. Gattuso sta avendo il tempo della settimana tipo, Spalletti avrà solamente due giorni. Questo è un piccolo vantaggio”.

Liverani sulla Juventus e sulla Lazio

“Certo che, se la Juventus dovesse perdere con la Lazio sarebbe davvero destabilizzante. A Vigo la Juve ha una gara difficile, in caso di esito negativo sarebbe ancora peggio. Se la Lazio esce da Torino con un risultato importante, le altre inizierebbero a preoccuparsi. Oggi i biancocelesti possono pensare di competere per l’Europa. Non deve essere un peso, ma un obiettivo”.

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