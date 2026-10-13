Liverani: “Contro la Juve devi giocare con il fuoco dentro”

L’ex centrocampista della Lazio Fabio Liverani si è espresso ai microfoni di Radiosei sul big match che vedrà i capitolini affrontare la Juventus domenica 18 ottobre.

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Le parole di Liverani in vista del big match Juventus Lazio.

“La Juventus, dopo la partita con il Milan, rappresenta un confronto in cui riceverai un segnale di quello che la Lazio è e potrebbe essere. Servirà una prestazione di grande intensità, anche per sfruttare l’impegno europeo della Juventus. C’è da dare un segnale, su questo non c’è dubbio. Così come è chiaro che la pressione è tutta bianconera. Questo non toglie che devi andare lì a giocare con il fuoco dentro. È​​​​​​​ anche l’opportunità di spingere sull’acceleratore”.

Liverani sul rapporto fra Lotito e i tifosi.

“Tifosi-Lotito? Ho avuto la fortuna e la forza di conoscere questa tifoseria nel bene e nel male. Su una cosa siamo uguali, il pensiero sul rispetto della persona. Questa situazione fa male al calcio. Vedere l’Olimpico così è stato deprimente, desolante per tutti, ma se i tifosi sono arrivati a questo significa che sono arrivati ad un punto di sofferenza inimmaginabile. Non c’è altra persona se non Lotito che deve trovare la soluzione a tutto questo”.

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