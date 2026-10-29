Liverani: “Non avrei mai immaginato di vedere la Lazio vincere in modo così strameritato”

Liverani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei parlando della stagione della Lazio dopo l’ennesima vittoria in campionato, contro il Sassuolo. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Liverani sulla Lazio

Sulla partita contro il Sassuolo

“Eravamo convinti delle possibilità della Lazio a Reggio Emilia, ma anche delle insidie. Non avrei mai immaginato di vedere la Lazio vincere in modo così strameritato. Non c’è stata praticamente partita. Il passivo poteva essere record, la squadra ha risposto in pieno con la fame che chiede Gattuso. Non vanno tolti meriti, possiamo anche dire che il Sassuolo è stato tremendo, ma tutto è dipeso dalla qualità della Lazio. In casa aveva costruito le sue fortune. L’unico dispiacere sono i due rigori non battuti bene, soprattutto per Frattesi che è abituato a segnare e vuole ritrovarlo”.

Sul gioco della Lazio

“Il segreto non è solo il play che si abbassa e terzini che si alzano con le mezzali. Ma è come lo fai, con quale intensità, con quale corsa. E’ lo spirito che sta facendo la differenza, la voglia di fare qualcosa di speciale. La voglia di stupire dei giocatori”

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