Liverani: “Cagliari partita difficile, il vantaggio per la Lazio è il gruppo”

Fabio Liverani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei parlando della stagione della Lazio e del prossimo impegno in campionato, contro il Cagliari. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Liverani su Lazio Cagliari

Sulla gara con il Cagliari

“Con il Cagliari mi aspetto una gara sulla falsariga di quella col Parma, blocco basso, non concede e ha giocatori veloci in ripartenza. Squadra strutturata che fa delle ripartenze la sua forza, quindi bisogna avere la stessa attenzione avuta col Parma e concedere poco. Il Cagliari, nonostante le tre sconfitte, è una squadra in salute, con la Roma non ha demeritato. Non è una squadra in crisi, nonostante gli ultimi risultati. Non hanno l’ansia legata ai punti in classifica, anche se in ora in basso ci sono squadre, come la Fiorentina, che risaliranno”.

Sul gioco della Lazio

“Quello che oggi fa la differenza tra la Lazio e le altre squadre, è il piacere di giocare insieme, di sacrificarsi insieme, esultare insieme: la Lazio è un’orchestra. Ogni squadra, quando trova questi ‘segreti’, riesce a fare bene. Qualità, intensità e velocità sono caratteristiche riconoscibili nella Lazio. Puoi trovarle le contromosse, ma non potrai mai sapere l’interpretazione della gara di Zaccagni, per esempio. La differenza la fa anche la giocata minima o l’errore individuale. Oggi facciamo tutti i complimenti per questo inizio straordinario, per gioco offensivo, ma ci sono tantissimi gol che vengono segnati per degli errori tattici e tecnici delle avversarie”

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