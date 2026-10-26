Liverani: “Niente Champions? Non sarebbe un fallimento”

Fabio Liverani rimane con i piedi ben saldi a terra e continua a pensare che la Champions League non deve essere un’ossessione per la Lazio, ne ha parlato in questa intervista per Radiosei.

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Le parole di Liverani nell’intervista sulla Lazio in Champions League

“La Lazio ha intrapreso la strada giusta, è consapevole delle proprie potenzialità con un tecnico che non ha necessità di dare eccessiva pressione alla squadra. Una squadra che è giusto che abbia il fuoco dentro, sapendo che gli obiettivi si raggiungono a maggio. Ci sono dei valori, ma serve anche la la forza di mantenere questi valori per affrontare i momenti negativi con serenità. Ognuno ha il proprio ruolo, c’è chi deve avere capacità di analisi razionale. Se, dopo questa partenza, non dovesse arrivare in Champions non vorrebbe dire aver fallito”.

Liverani sugli obiettivi

“Il sesto posto, per esempio, sarebbe un obiettivo importante. Non dimentichiamoci che la società ha inserito nel contratto di Gattuso una clausola di rinnovo vincolata almeno il dodicesimo posto. Non bisogna scordarci quello che idealmente erano gli obiettivi della Lazio per giudicare il lavoro di tecnico e squadra. Il tifoso, poi, è giusto che si esalti e sogni. Vive di questo, la cosa importante che il gruppo squadra sia sempre equilibrato. Mai gol subiti nei primi tempi? L’unica prima frazione di gara sbagliata per atteggiamento è stata a Venezia. L’approccio non lo sbaglia quasi mai, è un dato che conferma il giusto atteggiamento della squadra”.

Liverani sul Sassuolo

“Una squadra che ha fatto la maggior parte dei punti in casa. Ha giocatori di qualità e qualcuno a Como è stato fatto riposare. Sarà una bella partita, sfida di 4-3-3 e di squadre che vanno sui riferimenti a uomo. Bella gara da gustarsi con tanti duelli. Chi sbaglia meno tecnicamente ha più possibilità. Non credo che Gattuso cambierà molto il blocco squadra all’inizio”.

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