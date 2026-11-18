Fabio Liverani, in una lunga intervista concessa ai taccuini del Corriere dello Sport, ha parlato della prossima sfida tra Lazio e Lecce e delle sue due avventure, da calciatore e allenatore, proprio con i biancocelesti e i salentini: ecco le sue parole.

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Le parole di Liverani nell’intervista su Lazio Lecce

“Sono le due avventure più importanti. La Lazio, dopo un anno a Perugia, mi ha permesso di entrare nel calcio internazionale, giocare la Champions League e con grandi campioni. A Lecce, invece, la mia grande partenza da tecnico, con due campionati vinti e un legame con la gente e il territorio che è rimasto e, credetemi, rimarrà per tutta la vita. Una per la carriera da calciatore, l’altra per quella da allenatore”.

Liverani sul Lecce

“Il giorno della vittoria del campionato di Serie C. Eravamo in giro per la città a festeggiare e vedere persone adulte con le lacrime agli occhi, per essere usciti dall’inferno, mi ha segnato”, ha detto Liverani. “Sono piccole cose che hanno aiutato anche nella cavalcata dell’anno successivo, con la vittoria della B. Ho vissuto quotidianamente la passione della piazza, ciò che ho ricevuto lì non l’ho mai ricevuto da nessuna altra parte. Lecce sarà sempre qualcosa di unico e straordinario e io ne sarò sempre il primo tifoso ovunque andrà”.

Liverani su Frattesi e Coulibaly

“Coulibaly l’ho pure allenato a Salerno per un breve periodo: è un professionista serio, ragazzo eccezionale e calciatore forte, abbina qualità a quantità e ha senso di inserimento, sa legare molto bene i reparti”, ha spiegato Liverani. “Frattesi mi è sempre piaciuto, sa segnare e muoversi nello spazio: l’ho paragonato a calciatori come Gerrard e Lampard. All’Inter ha avuto una frenata, ma per la sua crescita andare alla Lazio è stata la scelta migliore”.

Redazione Lazionews.eu

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