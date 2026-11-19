Liverani, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei della situazione della Lazio, elogiando il lavoro di Gattuso e ha analizzato la sfida contro il Lecce, squadra della quale è stato allenatore. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Liverani nell’intervista sulla Lazio e Gattuso

“La Lazio ha fatto un percorso eccezionale, ma un tecnico in questo momento della stagione ancora non ha nulla in mano, è tutto relativo. Per questo lui (Gattuso, N.d.r.) chiede e lavora sempre per un miglioramento e mettendo sotto esame la squadra di gara in gara. Per chi vuole provare a fare un campionato di vertice vincere contro le minori è quasi un dovere“.

“Negli scontri diretti puoi anche pareggiare, lo paghi meno a livello di classifica. Questisono i mesi determinanti per tutti, ogni squadra per i propri obiettivi. Lo stesso Lecce, nel prossimo mese si gioca molto in fatto di salvezza. Aumenta la posta in palio ed anche l’approccio delle squadre a partite che si fanno più difficili”.

“Gattuso è un tecnico diretto. Il giocatore forte preferisce un dialogo schietto. Tempo fa ci fu una frizione con Pedraza, ma poi ha sempre giocato. Ha capito che la fiducia c’è e per lui, senza Tavares, si gioca una possibilità importante. Come ha fatto Belahyane, come ha fatto Noslin. Decide sempre il campo”.

Liverani su Lazio Lecce

“L’unico dubbio di formazione per il Lecce può essere l’utilizzo di Provstgaard che è appena rientrato e che ha sempre giocato. Credo che il pensiero sia quello di far giocare la migliore squadra possibile, il danese compreso. Manca Sutalo, da adesso penso che nello scegliere la coppia dei difensori ragionerà anche sulle caratteristiche degli attaccanti dell’avversario”.

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