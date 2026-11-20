INTERVISTE
Liverani: “Nessun cambio modulo, ecco come giocherà la Lazio. Pinamonti? Ecco cosa non va”
Fabio Liverani, ex di Lazio e Lecce, rispettivamente come calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di Radiosei della sfida dell’Olimpico: ecco le su parole.
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Le parole di Liverani nell’intervista su Lazio Lecce
“Veiga, Gasper, Thiago Gabriel e Gallo formano una linea difensiva solida, giocano insieme già da un po’; la loro difesa è strutturata e di qualità. In mezzo al campo per loro Coulibaly è fondamentale, in fase di non possesso andrà su Belahyane. I due esterni sono molto veloci e bravi nell’1 contro 1, in mezzo al tridente credo sia in vantaggio Geubbels. Negli ultimi anni il Lecce ha quasi sempre venduto a fine campionato, quest’anno invece ha perso poco e ha fatto mercato; forse è l’anno in cui la rosa si è rinforzata maggiormente. Il Lecce ancora non ha un’identità precisa, ha cambiato parecchio la difesa in queste prime gare”.
Liverani sull’undici della Lazio
“Gudmundosson è buona soluzione in corsa. Davanti dal 1′ ci saranno Isaksen, Pinamonti e Noslin. Cambi poi obbligati dietro e bisogna capire come sta Frattesi. La coppia centrale è l’unica incognita, vediamo se Gattuso andrà a sostituire solo Sutalo o se darà un turno di riposo a Provstgaard. Indipendentemente dalla scelta su Frattesi, che comunque per me giocherà, al suo posto in caso vedrei Dele-Bashiru, quindi nessun cambio di modulo“.
Liverani su Pinamonti
“L’inizio per Pinamonti non è stato dei più semplici, soprattutto visto quanto sta facendo bene Noslin. Comunque hanno caratteristiche diverse, quindi l’allenatore potrà alternarli anche in base a questo. Pure insieme possono giocare, come abbiamo visto a Napoli; sono compatibili. Con il rientro di Zaccagni vedremo, per me il centravanti titolare diventerà Pinamonti”.
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