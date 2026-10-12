Liverani: “I black-out del secondo tempo sono da risolvere, per l’Europa serve continuità”

L’ex biancoceleste, Fabio Liverani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei, nella quale ha commentato la gara di Serie A fra la Lazio e il Monza. Ecco riportate le sue parole.

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L’intervista di Liverani su Lazio Monza

Liverani sulla partita

“Il primo tempo commentato ieri dall’Olimpico è stato davvero bello, intenso, di qualità, gioco e pressione. Poi siamo rimasti quasi basiti dai primi 20′ del secondo tempo. L’ha detto anche Gattuso, bisogna capire i motivi di quello che è avvenuto dopo quella bella partenza. Gattuso chiede alla squadra di non gestire? Dopo quel primo tempo è naturale sperare di poter replicare nella ripresa, ma onestamente è difficile che questo possa accadere. Credo che le partite possano essere anche gestite. Ma questo non significa non giocare più o fare tutti quegli errori tecnici che abbiamo visto nel secondo tempo. Poi con l’ingresso in campo di alcuni giocatori dalla panchina, hai gestito non correndo più tutti quei pericoli. Il contropiede lo prendi perchè non sei più connesso nella partita, non hai più la percezione del pericolo. Poi è difficile riattaccare la spina, ma alla fine sono stati bravi perchè l’hanno gestita bene. Senza forzare la mano come era avvenuto prima”.

Sul rendimento della Lazio

“La Lazio per storia e blasone deve poter competere per l’Europa. Ad oggi, anche con questa splendida classifica, non possiamo ancora saperlo se questo avverrà. Dobbiamo aspettare il girone d’andata. Certo che non sempre riuscirai a portare a casa il risultato se replichi quei black-out che si sono visti con Milan, Venezia e Monza. Questo problema va risolto”.

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