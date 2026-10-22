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INTERVISTE

Liverani: “La Lazio non sbaglierà l’atteggiamento contro il Parma”

Published

2 ore ago

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Liverani intervista Lazio Parma

La sfida tra Lazio e Parma secondo Fabio Liverani, l’ex centrocampista ha rilasciato la sua solita intervista per Radiosei.

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Le parole di Liverano nell’intervista su Lazio Parma

“Abbiamo fatto un po’ da pompieri in questa settimana. Non credo che la Lazio contro il Parma sbaglierà l’atteggiamento. Partirà forte non concedendo ripartenze al Parma, facendo la partita che è in grado di fare. È un banco di prova a livello tattico visto gli spazi che il Parma non vorrà dare. Sarà importante non innervosirsi se non si dovesse sbloccare la situazione nei primi minuti. Serve pazienza, intelligenza e gestione della partita”.

Liverani sulla formazione

“Non credo che la Lazio faccia calcoli di formazione in relazione agli impegni infrasettimanali che l’attendono. Gattuso valuterà i migliori giocatori di partita in partita. Dopo la Juve sia difficile fare dei cambi, a meno che non ci siano delle problematiche. In questo avvio di campionato, chi è stato chiamato in causa ha risposto presente. Da Floriani a Belahayane, fino ad arrivare ad Isaksen che sembrava in difficoltà. Ora difficilmente guardiamo che manca e questo è un merito del tecnico che ha tenuto tutti al massimo”.

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