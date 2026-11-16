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Liverani: “Leite al posto di Sutalo ma c’è un poblema”

Published

2 ore ago

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Liverani intervista Leite Sutalo

Ci sono dei dubbi su chi sarà a sostituire l’infortunato Sutalo al centro della difesa della Lazio: in questa intervista l’ex Liverani, in diretta su Radiosei, ha detto la sua sul possibile inserimento di Diogo Leite al posto del croato.

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Le parole di Liverani nell’intervista

“Per Gattuso Leite dovrebbe essere il sostituto di Sutalo ma non so se giocherà con due mancini. La scelta potrebbe cambiare in base all’avversario. Contro il Lecce gara complicata per le assenze pesanti di Sutalo, Zaccagni e Tavares. Il Lecce visto a Torino è molto solido e rientra Coulibaly, giocatore solido e per loro valido. Sono una squadra strutturata e fisica”.

Liverani sull’assenza di Frattesi

“Se non dovesse farcela Frattesi ci potrebbe essere il dubbio Dele-Bashiru o Gudmundsson sotto punta. Dipenderà molto da Frattesi ma non credo ci saranno grandi cambiamenti rispetto alla formazione di Napoli”.

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