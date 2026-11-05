Liverani: “Zaccagni assenza pesantissima, vi dico chi metterei al suo posto”

Fabio Liverani, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare delle possibili scelte di mister Gattuso in vista del Napoli, soprattutto in virtù dell’assenza di Zaccagni. Di seguito le sue parole.

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Le parole di Liverani nell’intervista su Napoli Lazio

“L’assenza di Zaccagni è importante, ancor di più con quella di Gudsmundsson che, però, non è proprio un esterno. Forse è proprio quello il ruolo mancante che sul mercato potrebbe essere occupato. E’ una mancanza pesante, è anche vero che il prossimo avversario, il Napoli, avrà una serie infinita di indisponibilità. Da questo punto di vista non ci si può lamentare”.

Liverani sull’alternativa a Zaccagni

“Per quello che sono i miei pensieri, farei una partita da subito molto offensiva con Noslin a sinistra e Pinamonti al centro. Una scelta, però, molto molto offensiva. La seconda ipotesi potrebbe essere Cancellieri. Tavares alto è un opzione che non mi piace, andrei a modificare totalmente la catena di sinistra. Paradossalmente preferirei Pedraza alto, eviterei di schierare il portoghese in un ruolo in cui si potrebbe esprimere peggio. Cambierei il meno possibile dei meccanismi di quella catena mancina”.

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