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INTERVISTE

Liverani: “Con il Napoli partita da aggredire, devi sempre alzare l’asticella”

Published

55 minuti ago

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Fabio Liverani

L’ex centrocampista biancoceleste Fabio Liverani è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua in merito al big match di domenica prossima fra Lazio e Napoli.

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Le parole di Liverani in vista del big match Napoli Lazio.

“La differenza tra una squadra buona e grande sta proprio nelle gare come quella con il Cagliari. Quando riesci a vincerle anche attraverso altre strade, trovando la soluzione o la chiave giusta nelle difficoltà. La differenza la fanno quei giocatori che per anni sono a quel livello con quella mentalità e personalità.

Sarebbe un limite nella crescita della Lazio pensare di non aver nulla da perdere. Sono frasi che non mi sono mai piaciute. C’è sempre da perdere, bisogna giocarsela, anche se poi perdi perché gli altri sono più forti. Parlo di comunicazione interna, l’obiettivo deve essere sempre quello di alzare l’asticella. La Lazio ha conquistato quello status e deve provare a farlo in tutte le partite. Non deve esserci l’obbligo di vincere, ma neanche l’obbligo di fare una tragedia in caso di sconfitta. Ma guai a pensare che non si sia nulla da perdere”. 

Liverani sull’approccio alla gara contro il Napoli.

“Napoli? Partita da aggredire, accelerare dal primo minuto perchè la squadra di Allegri gioca stasera ed ha difficoltà di indisponibili. Serve da subito la stessa veemenza di sempre, se non lo fa rischia di adeguarsi al Napoli. Devi approfittare, magari tra due mesi il Napoli sarà diverso”.

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