INTERVISTE
Liverani: “È un dispiacere grande vedere l’Olimpico vuoto”
L’ex centrocampista della Lazio, Fabio Liverani, si è raccontato ai microfoni di Gazzetta Regionale e, nella sua intervista, oltre a ripercorrere il periodo in cui ha indossato la maglia bianoceleste, ha parlato anche dell’Olimpico vuoto e della protesta dei tifosi contro il presidente Lotito.
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L’intervista a Liverani sull’Olimpico vuoto
“La Lazio è stata la parte più importante della mia carriera, dove sono maturato e diventato uomo. Dopo cinque anni non è stato semplice staccarmi da Roma: ero il capitano, un punto di riferimento, conoscevo tutto l’ambiente. Però si era chiuso un ciclo. Avevo avuto la possibilità di rimanere, ma erano cambiate un po’ di cose. La Lazio era passata da Cragnotti a Lotito, c’era un momento di assestamento e non abbiamo trovato quell’alchimia per poter proseguire insieme”.
“Quest’anno non sono ancora tornato all’Olimpico e oggi per me è difficile, perché pensare a uno stadio che non ho vissuto mai sotto i 35-40 mila spettatori e vederlo vuoto è un dispiacere grande. Il calcio senza tifosi non è calcio. In casa i tifosi sono fondamentali: quando sei in campo e vedi una persona che ti incita, ti dà forza in più in un momento difficile. Con lo stadio vuoto la percezione è diversa”.
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