Connect with us

INTERVISTE

Liverani: “È un dispiacere grande vedere l’Olimpico vuoto”

Published

2 ore ago

on

Liverani intervista Olimpico vuoto

L’ex centrocampista della Lazio, Fabio Liverani, si è raccontato ai microfoni di Gazzetta Regionale e, nella sua intervista, oltre a ripercorrere il periodo in cui ha indossato la maglia bianoceleste, ha parlato anche dell’Olimpico vuoto e della protesta dei tifosi contro il presidente Lotito.

Leggi anche: “CRONACA Lazio Juve Stabia: i biancocelesti in campo alle 15, le formazioni ufficiali

L’intervista a Liverani sull’Olimpico vuoto

“La Lazio è stata la parte più importante della mia carriera, dove sono maturato e diventato uomo. Dopo cinque anni non è stato semplice staccarmi da Roma: ero il capitano, un punto di riferimento, conoscevo tutto l’ambiente. Però si era chiuso un ciclo. Avevo avuto la possibilità di rimanere, ma erano cambiate un po’ di cose. La Lazio era passata da Cragnotti a Lotito, c’era un momento di assestamento e non abbiamo trovato quell’alchimia per poter proseguire insieme”.

“Quest’anno non sono ancora tornato all’Olimpico e oggi per me è difficile, perché pensare a uno stadio che non ho vissuto mai sotto i 35-40 mila spettatori e vederlo vuoto è un dispiacere grande. Il calcio senza tifosi non è calcio. In casa i tifosi sono fondamentali: quando sei in campo e vedi una persona che ti incita, ti dà forza in più in un momento difficile. Con lo stadio vuoto la percezione è diversa”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI