Liverani: “La vittoria di Torino ha alzato l’attenzione, ora la Lazio è una squadra da temere

Solita intervista per Fabio Liverani ai microfoni di Radiosei, nella quale ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio e delle prossime sfide dei biancocelesti.

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L’intervista di Liverani sulla Lazio e suoi prossimi impegni

Sulle prossime partite

“La Lazio arriva a queste partite, col Parma, Sassuolo e Cagliari, con un modo di porsi diverso, ma oggi anche chi ti affronta lo fa con un’attenzione più grande. C’è più attenzione, più rispetto. La Lazio ora è una realtà e la vittoria di Torino ha fatto alzare l’attenzione delle avversarie, ora la Lazio è una squadra da temere”.

Sulla squadra

“Delle similitudini con la Lazio di Baroni ci sono, vedi il rendimento Tavares, oppure l’atteggiamento verticale, ma poi la stagione la fanno tante cose: la condizione fisica, gli infortuni, anche un pizzico di fortuna in determinati momenti. Chiaro che per dare un voto all’annata dobbiamo aspettare marzo, ma visto ciò che si poteva immaginare dopo ritiro e la Coppa Italia, oggi si possono fare solo complimenti a questa Lazio; è giusto godersi il momento e restare concentrati il più possibile”.

Sul gioco della Lazio

“C’è una buona organizzazione di squadra, un buon collettivo. A questa squadra piace andare verticale, senza troppo possesso nella propria metà campo, ha la linea difensiva abbastanza alta. Ad oggi è sicuramente una squadra con identità. Sicuramente la Juve ha pensato di fare la partita e dopo la svantaggio ha concesso tanto spazio e la Lazio è stata micidiale. Il Parma non possiamo pensare che verrà qui a lasciare spazi, occorrerà avere pazienza e la consapevolezza che il gol non serve subito. L’importante è non complicare la gara. Dire però oggi che è una sfida semplice perché la Lazio è prima, sarebbe un errore”.

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