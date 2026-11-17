Ai microfoni di Radiosei l’ex centrocampista biancoceleste Fabio Liverani ha parlato della questione infortuni in casa Lazio, in particolare del caso Frattesi e di chi potrebbe sostituirlo contro il Lecce.

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Le parole di Liverani sugli infortunati e sul possibile sostituto di Frattesi.

“Infortuni? Prima l’esame clinico, poi le altre valutazioni. Oggi è martedì, si gioca sabato. La storia di Frattesi in questo avvio è importante, ha ritmo partita, giovedì e venerdì possono essere le giornate utili per capire come si sente. Se Gattuso lo vede ‘libero’, che sia allena come sempre, l’affaticamento lo ha superato. Quindi prima hai visto che clinicamente non c’è niente, poi attendi come si muove in allenamento, dopodiché la scelta sta al giocatore e la decisione finale al tecnico, che valuterà anche in base a come lo vede, a quanto avverte che il giocatore si sente sicuro.

Chi gioca in Nazionale oggi, giovedì si farà un defaticante. Ma sono giocatori che giocano, quindi basterà la rifinitura. Il recupero serve più mentale. Gattuso ormai conosce bene il suo gruppo; è chiaro che può pensare anche di inserire chi ha visto allenarsi in questi giorni”.

Liverani sull’ipotesi Gudmundsson titolare.

“L’ipotesi Gudmundsson non la scarterei, come mezzala per andare a prendere il play avversario. Poi è chiaro che quando è possibile, si cerca sempre di cambiare poco o niente. Tutto dipenderà da Frattesi. Al Lecce rientra Coulibaly che è il giocatore che sposta. La Lazio gioca in casa, ha le potenzialità per vincere, ma deve sapere che è una partita non semplice”.

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