Longo: “Lotta Scudetto? Equilibrio bello tra Lazio, Inter e Roma”

L’allenatore Moreno Longo, intervistato a TMW, ha commentato le sfide dell’ultimo weekend di Serie A, esaltando la lotta scudetto che vede Lazio, Roma e Inter in pochissimi punti. Ecco le sue parole.

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Le parole di Moreno Longo nell’intervista su Lazio e lotta Scudetto

“Sicuramente abbiamo davanti una bagarre per ritagliarsi uno spazio importante. C’è stato questo Inter-Como che ha fatto emergere ancora la forza dell’Inter, ma dietro una Roma che ha risposto presente e una Lazio che ha fatto punti in uno scontro diretto. E’ un equilibrio bello“.

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