INTERVISTE
Longo: “Lotta Scudetto? Equilibrio bello tra Lazio, Inter e Roma”
L’allenatore Moreno Longo, intervistato a TMW, ha commentato le sfide dell’ultimo weekend di Serie A, esaltando la lotta scudetto che vede Lazio, Roma e Inter in pochissimi punti. Ecco le sue parole.
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Le parole di Moreno Longo nell’intervista su Lazio e lotta Scudetto
“Sicuramente abbiamo davanti una bagarre per ritagliarsi uno spazio importante. C’è stato questo Inter-Como che ha fatto emergere ancora la forza dell’Inter, ma dietro una Roma che ha risposto presente e una Lazio che ha fatto punti in uno scontro diretto. E’ un equilibrio bello“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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