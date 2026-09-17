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Lotito si smarca dall’inchiesta: “Sono sereno, non è un problema mio”

Published

16 minuti ago

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Lotito intervista inchiesta aggiotaggio Lazio

Il presidente Lotito, oltre alle parole rilasciate al Corriere della Sera, avrebbe rilasciato delle altre dichiarazioni anche al quotidiano La Repubblica, sempre in relazione all’indagine della Procura di Roma per aggiotaggio. Ecco le sue parole e il suo stato d’animo.

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Le parole di Lotito nell’intervista sull’indagine per aggiotaggio

Sono sereno. Non voglio parlare dell’inchiesta della Procura, non è un problema mio. Indagano gli inquirenti”. Poi, sull’amicizia con il governatore Rocca, persone vicine a entrambi rassicurano: “Sono amici, hanno passato il Capodano insieme, il governatore ha anche dormito a casa sua”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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