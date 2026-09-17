INTERVISTE
Lotito si smarca dall’inchiesta: “Sono sereno, non è un problema mio”
Il presidente Lotito, oltre alle parole rilasciate al Corriere della Sera, avrebbe rilasciato delle altre dichiarazioni anche al quotidiano La Repubblica, sempre in relazione all’indagine della Procura di Roma per aggiotaggio. Ecco le sue parole e il suo stato d’animo.
Leggi anche: Parisi: “Flaminio? Prima si festeggia, poi si controllano le carte”
Le parole di Lotito nell’intervista sull’indagine per aggiotaggio
“Sono sereno. Non voglio parlare dell’inchiesta della Procura, non è un problema mio. Indagano gli inquirenti”. Poi, sull’amicizia con il governatore Rocca, persone vicine a entrambi rassicurano: “Sono amici, hanno passato il Capodano insieme, il governatore ha anche dormito a casa sua”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI2 ore ago
Cataldi in gruppo: contro il Venezia spera in uno spezzone
-
NOTIZIE18 ore ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Icardi, avanza l’ipotesi inglese: una big su di lui