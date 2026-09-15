INTERVISTE
Lotito: “Indagine? Non dico nulla su questa vicenda, no comment”
Il presidente Claudio Lotito, intercettato dall’Adnkronos all’uscita del ristorante di palazzo Madama subito dopo l’ok dell’Aula alla riforma elettorale voluta del centrodestra, ha risposto lapidariamente a una domanda relativa all’indagine della Procura di Roma su Bisignani & co. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Pulici sull’indagine: “Questo sarebbe il soggetto col quale mettersi a ragionare?”
Le parole di Lotito nell’intervista sull’indagine della Procura di Roma
“No comment. Ribadisco, non faccio nessuna dichiarazione su questa vicenda“. Ha tagliato corto, in questa maniera, il patron biancoceleste in merito all’indagine della Procura di Roma. Sgusciante e lapidario, non vuole entrare in una vicenda che, volente o nolente, andrà avanti ancora per molto.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI9 ore ago
Cataldi in panchina con il Milan: ecco quando tornerà a pieno regime
-
CALCIOMERCATO LAZIO11 ore ago
Frenata Icardi, la decisione passa da Gattuso
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Marusic, il rientro si avvicina: si decide dopo la sosta