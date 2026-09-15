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INTERVISTE

Lotito: “Indagine? Non dico nulla su questa vicenda, no comment”

Published

1 ora ago

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Lotito intervista indagine Bisignani pressioni Lazio

Il presidente Claudio Lotito, intercettato dall’Adnkronos all’uscita del ristorante di palazzo Madama subito dopo l’ok dell’Aula alla riforma elettorale voluta del centrodestra, ha risposto lapidariamente a una domanda relativa all’indagine della Procura di Roma su Bisignani & co. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Pulici sull’indagine: “Questo sarebbe il soggetto col quale mettersi a ragionare?”

Le parole di Lotito nell’intervista sull’indagine della Procura di Roma

“No comment. Ribadisco, non faccio nessuna dichiarazione su questa vicenda“. Ha tagliato corto, in questa maniera, il patron biancoceleste in merito all’indagine della Procura di Roma. Sgusciante e lapidario, non vuole entrare in una vicenda che, volente o nolente, andrà avanti ancora per molto.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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