INTERVISTE
Lotito: “Potrei ricordare tutto quello che ho subito, ma no. E’ solo l’inizio del cinema!”
Il presidente Lotito, con il responsabile della comunicazione della Lazio, Emanuele Floridi, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe dettato una linea molto semplice in merito all’indagine della Procura: “Meglio stare zitti, è l’inizio del cinema“.
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Le parole del presidente Lotito sull’indagine attorno alla Lazio
“Meglio stare zitti, è l’inizio del cinema”. Poi avrebbe aggiunto: “Potrei ricordare tutto quello che ho vissuto e sto vivendo in questi anni, ma non sarebbe corretto nei confronti di chi indaga, è una fase molto delicata”.
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